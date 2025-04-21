佳龍強勢亮燈漲停 金價上漲挹注營運表現

專注於廢棄物處理與貴金屬交易的佳龍（9955），近期因國際金價飆漲至每盎司3,319美元歷史新高，激勵股價21日強勢亮燈漲停，鎖在31.4元價位，成為市場焦點。法人分析，貴金屬占佳龍營收逾九成，金價上漲直接挹注其營運表現。

佳龍日前於法說會指出，今年目標將非貴金屬（如廢五金及電子廢棄物處理費、零件清洗、太陽能發電等）營收占比拉高至15-20%，有利於改善整體毛利率。公司主要成長動能來自電子廢棄物處理量增加，此歸因於近年積極去化庫存及拓展新訂單所帶來的效益。

儘管產能建置龐大，佳龍坦言目前產能利用率因人工瓶頸而偏低。為提升利用率，公司暫不調漲處理費用以爭取訂單，待利用率達標後再考慮調整。

展望未來，佳龍新環保材料CLGM產線已建置完成並進入認證階段，預計2026年起開始貢獻營收。市場持續關注佳龍在貴金屬價格高檔及廢棄物處理業務擴張下的長期成長潛力。