中鼎應收帳款196億元無法收回疑慮 股價連3天跌停
統包工程商中鼎子公司中鼎美國公司承攬BKRF工程，因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎對BKRF應收帳款約新台幣196.04億元，市場擔憂若無法收回可能使淨值逼近零，導致中鼎股價連3天跌停，今天收在28.45元，跌破30元。
中鼎今天盤中委賣一度近4萬張，終場成交6063張，逾2萬9千張賣不掉。
BKRF母公司綠能公司GCEH依美國相關規定聲請重整，導致中鼎美國公司（CTCIA）承攬BKRF工程，應收帳款能否收回產生疑慮。
因CTCIA對BKRF應收帳款金額約196.04億元，與中鼎公司淨值約196.46億元接近，若應收帳款無法全數收回，外界質疑中鼎淨值是否可能變成接近零，甚至面臨股票下市局面。
不過，中鼎強調，債務可被清償回來，將可逐年分批收回，不會全數提列減損，所以淨值不至於瞬間變零。
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