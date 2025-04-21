快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

外資上週賣超689.45億元連8賣 大砍航空雙雄

中央社／ 台北21日電
航空雙雄（華航、長榮航），示意圖。圖／聯合報系資料照片
航空雙雄（華航、長榮航），示意圖。圖／聯合報系資料照片

關稅戰不確定性持續籠罩，台股上週下跌133.74點或0.68%，週五集中市場指數收在19395.03點。根據證交所統計，外資上週賣超新台幣689.45億元，自2月底以來，已經連續8週賣超。

上週外資自集中市場賣超前3名上市公司為華航4萬4271張、長榮航4萬941張、友達3萬6655張，航空雙雄包辦外資賣超榜前2位。

上週外資買超前3名上市公司為新光金2萬9995張、聯電2萬1990張、中華電1萬5204張。

統計今年初至4月18日止，外資累計賣超金額7847.54億元，外資總持有股票市值26兆6792億元，占全體上市股票市值42.78%。

延伸閱讀

為何關稅戰房市沒恐慌？ 賴正鎰曝原因「看好這產品」

因應川普關稅戰 蘇州港：全市貨櫃免費堆存三個月

台積電、聯電 押中長天期

聯電與格羅方德合併？ 郭智輝：我可以決定不可能

相關新聞

外資上週賣超689.45億元連8賣 大砍航空雙雄

關稅戰不確定性持續籠罩，台股上週下跌133.74點或0.68%，週五集中市場指數收在19395.03點。根據證交所統計，...

研調估亞洲赴北美5成運力將取消 貨櫃三雄股價走弱

高額對等關稅牽動貨運市場，業者表示，暫緩90天帶動零星搶貨潮後，市場需求疲弱，貨主觀望後續政策、不急著下單，研調推估，未...

台產減資+配息大放送 最猛回饋一張領回5000元

台產（2832）上周五發布重訊，辦理現金減資每股擬退3元現金，也決議通過配發2元現金股利，創下2010年以來，近14年新...

jpp產線滿載 營運衝

美中關稅戰愈演愈烈，路透等外媒披露，部分大陸航空公司開始停止接收美國波音（Boeing）的飛機與相關維修品，外界評估，法...

柏文 啟動投資美國計畫

柏文（8462）表示，去年即啟動投資美國計畫，轉投資大魯閣美國子公司，取得15%股權。

川普關稅政策下 貨櫃三雄今年獲利恐腰斬

最新的本土法人報告預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，也有法人預期，三雄明年恐轉虧；業內指出，若獲利腰斬則恐失去高現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。