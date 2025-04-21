外資上週賣超689.45億元連8賣 大砍航空雙雄
關稅戰不確定性持續籠罩，台股上週下跌133.74點或0.68%，週五集中市場指數收在19395.03點。根據證交所統計，外資上週賣超新台幣689.45億元，自2月底以來，已經連續8週賣超。
上週外資自集中市場賣超前3名上市公司為華航4萬4271張、長榮航4萬941張、友達3萬6655張，航空雙雄包辦外資賣超榜前2位。
上週外資買超前3名上市公司為新光金2萬9995張、聯電2萬1990張、中華電1萬5204張。
統計今年初至4月18日止，外資累計賣超金額7847.54億元，外資總持有股票市值26兆6792億元，占全體上市股票市值42.78%。
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