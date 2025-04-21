研調估亞洲赴北美5成運力將取消 貨櫃三雄股價走弱
高額對等關稅牽動貨運市場，業者表示，暫緩90天帶動零星搶貨潮後，市場需求疲弱，貨主觀望後續政策、不急著下單，研調推估，未來5週內，亞洲至北美航線將有53%運力取消；市場憂需求驟降，貨櫃三雄今天股價顯現頹勢。
美國對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅；業界傳出科技業迎急單，目標在90天緩衝期內搶出貨，使貨運物流市場增溫。
但上海集裝箱出口（SCFI）運價指數終止連4漲，最新一期指數在18日出爐，指數跌幅1.7%。
貨櫃三雄今天股價下跌，長榮、陽明股價下跌逾2%，萬海下跌逾3%。
貨攬業者指出，高額對等關稅暫緩90天，理論上應該會出現搶艙、爆艙、漲價，但事實上都沒有大幅度發生，東南亞艙位比較緊張，原因是船公司減班率約30%。
他表示，市場處於出完貨，等待政策的觀望情勢，貨主不急下單，加上多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩，雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在，船公司轉向「控艙保價」策略（Blank Sailing）控制運力，讓運價穩定。
航運諮詢公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中表示，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消。
德魯里（Drewry）報告指出，3月和4月，亞洲—北美、跨大西洋、亞洲—歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期的135個，主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5週內，亞洲至北美航線將有53%的運力被取消。
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