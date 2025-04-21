台產減資+配息大放送 最猛回饋一張領回5000元

台產（2832）上周五發布重訊，辦理現金減資每股擬退3元現金，也決議通過配發2元現金股利，創下2010年以來，近14年新高，配發率逾6成。加上減資每股退還的3元，合計今年一張台產股票可拿回現金5000元，受利多消息刺激，今早股價一度飆漲至34.5元，逼近漲停價34.85元。

台產減資退還現金以及2元現金股利，為投資人創造約15%的殖利率，在今早台股跌逾200餘點之際，台產股價逆勢大漲。

台產2024年底自有資本比達49.3%，每股淨值為33.88元，保留盈餘高達80.27億元。財務面表現穩健。

在業務面，台產去年簽單保費收入達88.74億元，較2023年同期增⻑6.7%，為歷史新高；自留滿期保費收入達 61.49億元，亦較2023年同期增⻑4.3%。主因是商業險種業績受惠市場成⻑⽽同步增⻑；另個⼈險種業績亦呈現穩定增⻑。整體自留綜合率達89%。

台產去年投資運用稅前利益為7.71億元，較前一年同期增⻑57.7%；其中固定收益收入因債券部位增加與存款利率上揚⽽成⻑25.8%；股權部位收益因台股行情上漲致股利收入與評價利益均有明顯成⻑；不動產收益因有處分利益⽽增⻑29.7%；另因新台幣2024年貶值而有大額匯兌利益。