快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

台產減資+配息大放送 最猛回饋一張領回5000元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台產（2832）決議通過配發2元現金股利。（本報系資料庫）
台產（2832）決議通過配發2元現金股利。（本報系資料庫）

台產（2832）上周五發布重訊，辦理現金減資每股擬退3元現金，也決議通過配發2元現金股利，創下2010年以來，近14年新高，配發率逾6成。加上減資每股退還的3元，合計今年一張台產股票可拿回現金5000元，受利多消息刺激，今早股價一度飆漲至34.5元，逼近漲停價34.85元。

台產減資退還現金以及2元現金股利，為投資人創造約15%的殖利率，在今早台股跌逾200餘點之際，台產股價逆勢大漲。

台產2024年底自有資本比達49.3%，每股淨值為33.88元，保留盈餘高達80.27億元。財務面表現穩健。

在業務面，台產去年簽單保費收入達88.74億元，較2023年同期增⻑6.7%，為歷史新高；自留滿期保費收入達 61.49億元，亦較2023年同期增⻑4.3%。主因是商業險種業績受惠市場成⻑⽽同步增⻑；另個⼈險種業績亦呈現穩定增⻑。整體自留綜合率達89%。

台產去年投資運用稅前利益為7.71億元，較前一年同期增⻑57.7%；其中固定收益收入因債券部位增加與存款利率上揚⽽成⻑25.8%；股權部位收益因台股行情上漲致股利收入與評價利益均有明顯成⻑；不動產收益因有處分利益⽽增⻑29.7%；另因新台幣2024年貶值而有大額匯兌利益。

股利

延伸閱讀

永豐投顧：台積電站穩 台股錨定

跌深了？ 專家：主動式 ETF 穿越牛熊而無懼漲跌

安聯投信：留意超跌後的表現潛在機會

主動式ETF力抗亂流 今年來鋼鐵、油電燃氣股等抬頭

相關新聞

台產減資+配息大放送 最猛回饋一張領回5000元

台產（2832）上周五發布重訊，辦理現金減資每股擬退3元現金，也決議通過配發2元現金股利，創下2010年以來，近14年新...

jpp產線滿載 營運衝

美中關稅戰愈演愈烈，路透等外媒披露，部分大陸航空公司開始停止接收美國波音（Boeing）的飛機與相關維修品，外界評估，法...

柏文 啟動投資美國計畫

柏文（8462）表示，去年即啟動投資美國計畫，轉投資大魯閣美國子公司，取得15%股權。

川普關稅政策下 貨櫃三雄今年獲利恐腰斬

最新的本土法人報告預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，也有法人預期，三雄明年恐轉虧；業內指出，若獲利腰斬則恐失去高現金...

里昂點讚這家製鞋廠 訂單仍強勁、有望不受關稅影響

川普關稅政策導致製鞋業充滿不確定性，外資里昂表示，國際品牌Adidas和Hoka訂單依然強勁，來億-KY（6890）目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。