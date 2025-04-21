川普關稅政策下 貨櫃三雄今年獲利恐腰斬

最新的本土法人報告預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，也有法人預期，三雄明年恐轉虧；業內指出，若獲利腰斬則恐失去高現金殖利率的保護，國內貨櫃海運業「資金避風港」的地位，將受到挑戰。

川普關稅政策下，全球物流進入窒息狀態。近期，川普喊出90天關稅緩衝期後，貨攬業者指出，原先預期應該會出現的「搶艙、爆艙、漲價」卻都沒有出現；市場處於出貨完等待政策變化的狀態，並不急著下單，且多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩。雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在，船公司轉向「控艙保價」策略的效果有限。

值得注意的是，根據過往經驗，全球經濟動盪下，貨櫃海運多年來因高殖利率保護，多次在股災中扮演「資金避風港」的角色，甚至具有抗通膨的特點，因此長年吸引大型機構法人、ETF型態的投資基金青睞，納為首選投資標的。

貨櫃三雄近期公布去年財報後，也陸續公布盈餘分配（配息）政策。長榮海運（2603）決議派發32.5元現金股利，殖利率衝上14到16%，配發率為五成。陽明海運（2609）擬配發現金股利每股7.5元，殖利率約10%，配發率為四成，而萬海（2615）則派發股利3.5元股利，配發率僅約兩成，殖利率約4%。

不過，法人報告就樂觀情境預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬後，配息率恐下降、配息金額也同步腰斬。

法人指出，貨櫃三雄去年的盈餘分配案仍待股東會通過後，確定除息交易日，此前大型機構法人是否有進一步動作，備受市場關注。