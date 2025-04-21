jpp產線滿載 營運衝

美中關稅戰愈演愈烈，路透等外媒披露，部分大陸航空公司開始停止接收美國波音（Boeing）的飛機與相關維修品，外界評估，法國空中巴士（Airbus）將喜迎轉單。台廠中，jpp-KY（5284）為空巴重要夥伴，近期相關產線滿載，營運高飛。

jpp為國內少數具備量產空巴零組件經驗的台廠，該公司於2024年跨入飛機維修改裝件，並取得空巴集團子公司的供應商代碼，成為空巴集團一階（Tier 1）合格供應商。jpp證實，近期來自空巴的訂單確實有增多跡象，一方面是疫情結束後，航太產業逐步復甦，另一方面得利於空巴近年來訂單激增，帶動零組件需求同步增長。

業界人士指出，早在美中關稅戰開打前，波音就曾因飛安事故頻傳，使得全球不少航空公司縮手對其採購，轉向擴大空巴機隊。美中關稅戰爆發後，部分具官方色彩的陸系航空公司停止採購波音產品，改向空巴下單。

jpp表示，航太訂單生命周期都很長，至少十年起跳，加上後續排程訂單持續增加中，目前該公司航太生產線產能利用率相當高，幾乎都處於滿載狀態，後續將會規畫持續擴產，藉此滿足客戶需求。

據悉，jpp主要供應空巴駕駛艙航電機構件，近年該公司也不斷升級產線，並添增Nadcap特殊製程，因此，目前除可直接供應零組件外，只要客戶需要Nadcap特殊製程的零件，也可交由jpp加工，有助jpp接單範圍更廣，市場競爭力大幅提升。

此外，jpp近期也積極申請歐盟航太維修與改裝認證（POA），為未來切入高毛利維修市場做準備，預料未來在航太產業的業務領域有望進一步擴大。