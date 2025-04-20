里昂點讚這家製鞋廠 訂單仍強勁、有望不受關稅影響

川普關稅政策導致製鞋業充滿不確定性，外資里昂表示，國際品牌Adidas和Hoka訂單依然強勁，來億-KY（6890）目前預期不會受到關稅成本影響，此外，非Nike品牌及具備東南亞獨立供應能力的供應商，有望進一步擴大市占。因此，其2025年下半年產能擴充計畫仍將如期推進，因此給予「優於大盤」，目標價605元。

里昂表示，儘管大環境仍具不確定性，預期來億-KY會根據客戶要求調整針對美國市場的出貨工廠，仍看好2025年下半年來自Adidas的訂單將進一步增溫，另外兩家新客戶的訂單需求也依然強勁。展望2025年下半年，公司規劃的50億元資本支出產能擴充計畫進展如預期，支撐對2025年營收與獲利將達到雙位數年增。

美國關稅政策方面，里昂表示，來億-KY有望受惠於關稅變化，首先，目前客戶尚未要求供應商分擔關稅成本，主因品牌商或終端消費者能吸收這些影響，畢竟零售價格通常具備高達8倍的利潤空間。

其次，來億-KY將受惠於大陸供應商在輸美產品的市占率將下滑，因為其大多數工廠皆設於東南亞地區。第三則是，若有需要，來億-KY可完全從非中國大陸地區取得原材料，進一步強化其供應鏈的獨立性。