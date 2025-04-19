獨家／60 萬股東準備排隊 中信金股東會紀念品將送這個

擁60萬股東的中信金（2891）今年股東會紀念品為「護眼愛地球可調光檯燈」，依然走實用風，零股股東也能領去，屆時又將掀起排隊風潮。

中信金今年股東會訂於6月13日召開，停止股票過戶起訖日期從4月15日至6月13日，投資人最晚須在4月10日前買進中信金股票才有領取資格。

中信金歷年紀念品皆讓股東引頸期盼，多走實用路線，近年送出包括不鏽鋼雙層隔熱多功能碗、SNOOPY圓形微波保鮮盒、智能肩頸舒緩儀、台灣茶摳防疫隨身組、日式碟筷架組等。且去年及前年皆曾召開股東臨時會，股東一年就領了兩次不鏽鋼雙層隔熱多功能碗以及SNOOPY微波保鮮盒。

每年均有亮點的幾家金控股東會紀念品陸續揭曉，永豐金（2890）今年將贈送「金元包」組合（便當盒與外包）。至於股東人數居金控之冠、往年總是掀起話題的凱基金將贈送「電子胡椒研磨器」。華南金（2880）為「LINE FRIENDS不鏽鋼杯＋造型吊飾組」。