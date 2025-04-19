台產減資+配息 每股發5元

台產（2832）昨（18）日召開董事會，通過辦理現金減資案，以強化資金運用效益並調整資本結構，提升股東權益報酬；台產減資額度為新台幣10.866億元，預計銷除普通股1億866萬120股，減資比率約30%，減資後，實收資本額降為25.35億元。

台產董事會也通過配發每股現金股利2元，創近14年來新高，股息配發率達62.3%，加上現金減資，逾4萬名股東此次每股可領回5元現金。

台產發言人黃志傑表示，本次現金減資擬以每股退還現金新台幣3元，未足1元者，以整數計算後捨去。依現有已發行普通股3億6,220萬400股計算，減資後將發行新普通股2億5,354萬280股，上市普通股占已發行普通股比率達100%。不過，上述上市普通股數未低於6,000萬股且未低於25%，因此無需另行採取提升流通性措施。

台產今年5月29日召開股東常會，股東常會通過並完成主管機關申報生效後，將由董事長授權訂定減資基準日及換發新股基準日等作業。