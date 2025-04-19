快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

台產減資+配息 每股發5元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台產（2832）昨（18）日召開董事會，通過辦理現金減資案，以強化資金運用效益並調整資本結構，提升股東權益報酬；台產減資額度為新台幣10.866億元，預計銷除普通股1億866萬120股，減資比率約30%，減資後，實收資本額降為25.35億元。

台產董事會也通過配發每股現金股利2元，創近14年來新高，股息配發率達62.3%，加上現金減資，逾4萬名股東此次每股可領回5元現金。

台產發言人黃志傑表示，本次現金減資擬以每股退還現金新台幣3元，未足1元者，以整數計算後捨去。依現有已發行普通股3億6,220萬400股計算，減資後將發行新普通股2億5,354萬280股，上市普通股占已發行普通股比率達100%。不過，上述上市普通股數未低於6,000萬股且未低於25%，因此無需另行採取提升流通性措施。

台產今年5月29日召開股東常會，股東常會通過並完成主管機關申報生效後，將由董事長授權訂定減資基準日及換發新股基準日等作業。

減資 股東

延伸閱讀

國巨加碼搶親 拚買日企…預計5月7日開始公開收購

國巨股票分割 將一拆四

企業女壘／12日開打 兆基穿山甲力拚連霸

「路易莎」也撐不住！不敵成本攀升　明起「這些系列」調漲5元

相關新聞

台產減資+配息 每股發5元

台產昨（18）日召開董事會，通過辦理現金減資案，以強化資金運用效益並調整資本結構，提升股東權益報酬；台產減資額度為新台幣...

台境2025年營收拚成長一成

專業汙染整治及環境工程業者台境（8476）近期的政府標案業務展現強勁爆發力，今年第1季決標金額累計已達約1.13億元，已...

中鋼：爭取亞洲市場新單

美國總統川普揮起關稅大旗下，近期包括韓國、越南、印度陸續對以中國大陸為主的進口鋼品祭出反傾銷稅等相關動作，中鋼（2002...

世紀鋼3月 EPS 0.3元

世紀鋼（9958）因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公布相關財務業務，3月稅前盈餘為2.36億元，...

新纖參與新昕資本設立

新纖（1409）昨（18）日宣布，將投入10.86億元參與「新昕資本」的設立案，持股比例約43.3%。該案原由新纖於1月...

陸熱軋傾銷案 5月初判

中鋼（2002）及中龍控告大陸熱軋傾銷案，國貿署將延長產業損害初步調查認定期間至5月12日止，市場預期初判最快將於5月出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。