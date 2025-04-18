陸熱軋傾銷案 5月初判

中鋼（2002）及中龍控告大陸熱軋傾銷案，國貿署將延長產業損害初步調查認定期間至5月12日止，市場預期初判最快將於5月出爐。另中鋼針對南韓進口電磁鋼片也正收集證據，將是台灣鋼鐵業下一個反傾銷目標。

中鋼指出，各國強化防堵中國大陸低價鋼品，如越南、韓國、印度、墨西哥等國對大陸鋼品展開反傾銷措施，我國財政部關務署亦於3月11日公告對大陸產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序。

而依國貿署近日公告，中鋼以及中龍對大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅、及臨時課徵反傾銷稅案，因資料太多，無法在法定40天內完成產業損害認定作業，因應調查需要，決定依法延長20天，調查認定期間延至5月12日止。