快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

中鋼：爭取亞洲市場新單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

美國總統川普揮起關稅大旗下，近期包括韓國、越南、印度陸續對以中國大陸為主的進口鋼品祭出反傾銷稅等相關動作，中鋼（2002）昨（18）日預期將讓亞洲鋼市供應鏈重整；同時該公司並正利用此機會爭取新單。

市場人士指出，韓國受到大陸鋼材低價傾銷影響產業發展，當局先前初步決定將對大陸進口的厚鋼板徵收27.9%至38.02%不等的反傾銷稅。據了解，中製厚鋼板以低於一到三成價格大舉擴張韓國市占率，從2021年的44.6萬公噸成長至2024年的138.1萬公噸，三年內成長約三倍。

面對上述相關反傾銷情勢，正引發台灣、日本、韓國和印尼等鋼廠關注，啟動吸單動作。中鋼指出，近期已接獲韓國企業詢單，雖因雙方對於價格有差距尚未有所交易，但該公司正利用此機會爭取新單。

延伸閱讀

韓國殺手！《聯盟戰棋》ACL亞太預選賽閃電狼雙殺T1勇奪冠軍

付百萬就能錄取中油中鋼 代考槍手集團亂國營考試...主腦判刑4年

行李箱別急著買新的！韓國超人氣壓縮袋「免抽氣」省下50%空間

中鋼5月全面開平盤

相關新聞

台產減資+配息 每股發5元

台產昨（18）日召開董事會，通過辦理現金減資案，以強化資金運用效益並調整資本結構，提升股東權益報酬；台產減資額度為新台幣...

台境2025年營收拚成長一成

專業汙染整治及環境工程業者台境（8476）近期的政府標案業務展現強勁爆發力，今年第1季決標金額累計已達約1.13億元，已...

中鋼：爭取亞洲市場新單

美國總統川普揮起關稅大旗下，近期包括韓國、越南、印度陸續對以中國大陸為主的進口鋼品祭出反傾銷稅等相關動作，中鋼（2002...

世紀鋼3月 EPS 0.3元

世紀鋼（9958）因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公布相關財務業務，3月稅前盈餘為2.36億元，...

新纖參與新昕資本設立

新纖（1409）昨（18）日宣布，將投入10.86億元參與「新昕資本」的設立案，持股比例約43.3%。該案原由新纖於1月...

陸熱軋傾銷案 5月初判

中鋼（2002）及中龍控告大陸熱軋傾銷案，國貿署將延長產業損害初步調查認定期間至5月12日止，市場預期初判最快將於5月出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。