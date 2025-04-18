中鋼：爭取亞洲市場新單

美國總統川普揮起關稅大旗下，近期包括韓國、越南、印度陸續對以中國大陸為主的進口鋼品祭出反傾銷稅等相關動作，中鋼（2002）昨（18）日預期將讓亞洲鋼市供應鏈重整；同時該公司並正利用此機會爭取新單。

市場人士指出，韓國受到大陸鋼材低價傾銷影響產業發展，當局先前初步決定將對大陸進口的厚鋼板徵收27.9%至38.02%不等的反傾銷稅。據了解，中製厚鋼板以低於一到三成價格大舉擴張韓國市占率，從2021年的44.6萬公噸成長至2024年的138.1萬公噸，三年內成長約三倍。

面對上述相關反傾銷情勢，正引發台灣、日本、韓國和印尼等鋼廠關注，啟動吸單動作。中鋼指出，近期已接獲韓國企業詢單，雖因雙方對於價格有差距尚未有所交易，但該公司正利用此機會爭取新單。