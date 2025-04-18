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新纖參與新昕資本設立

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新纖董事長吳東昇。聯合報系資料照
新纖董事長吳東昇。聯合報系資料照

新纖（1409）昨（18）日宣布，將投入10.86億元參與「新昕資本」的設立案，持股比例約43.3%。該案原由新纖於1月20日董事會通過，擬以不超過55億元籌設新公司，如今正式確認新光合纖將為主要股東之一。

新纖公告擬籌設的「新昕資本」將發行普通股與特別股，其中普通股數量為1.08億股，特別股為20萬股，發行價格皆為每股10元，總投資金額達10.86億元。

同集團的新紡（1419）日前也公告將參與關聯企業新昕資本的現增案，投入資金達8億元，認購8,000萬股，交易完成後將取得約32%的持股比例。新紡表示，此項投資旨在配合集團整體多角化經營策略，並藉此開拓更多元的收益來源，強化未來營運動能。

新纖指出，籌設新昕資本的目的是強化集團多角化投資策略、拓展營收來源，將整合不同領域的策略性股東資源，積極尋求多元投資機會，以提升整體投資報酬。

新昕資本的主要投資策略，將鎖定設立於台灣、或營運重心在台灣的企業為核心投資對象，涵蓋產業包括百貨零售通路、電子、半導體、新興數位科技、材料、生技醫療與健康照護、綠能環保等。新纖表示，目前新昕資本已著手評估潛在投資標的，未來將持續鎖定具有成長潛力與策略協同效益的機會，做為集團中長期發展的重要支柱。

近年來，紡織業面臨原物料價格波動、全球貿易環境不確定性、人工成本上升及永續壓力等多重挑戰，營運難度日益提高。為分散風險、強化獲利能力，不少紡織業者開始積極布局本業以外的投資事業，透過跨足金融、地產、科技、生技等領域，打造多元營收結構，藉此提升整體抗壓性與長期競爭力。

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