世紀鋼3月 EPS 0.3元

世紀鋼（9958）因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公布相關財務業務，3月稅前盈餘為2.36億元，年減53%；稅後純益0.76億元，年減75%，每股純益0.3元。

據了解，世紀鋼今年3月營收12.78億元，年增19.2%、月增2.2%；今年第1季營收39.16億元，年增24.4%、季增14.4%，創下同期新高。

展望世紀鋼營運，法人指出，海龍案場今年正進入主要出貨期，並預計於第2季結束，而3-1期的渢妙案亦開始投料動工，成為短期營運主軸，今年上半年皆陸續有投料的營收認列，但後續毛利率將優於前期。

接單部分，今年有望取得海盛及蔚藍海統包案，而除了原有的國產化訂單外，公司也積極爭取非本土化訂單。這些風場預計在2025年下半年融資到位，預計將有部分營收貢獻於2025年。