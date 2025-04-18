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飯店迎旺季 營運添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隨著母親節餐飲旺季與台北國際電腦展等大型國際會展陸續登場，加上國際旅客逐步回流，為飯店業帶來新一波動能。晶華（2707）、雲品、六福與寒舍等業者皆表示，旗下飯店受惠大型展會期間住房率達八成以上，加上餐飲事業母親節訂席陸續湧進，目前訂席率已有八成上下，未受近期股市波動影響。

飯店業對第2季營運樂觀，晶華表示，旗下台北晶華酒店4月客房住房率期望可突破80%，比去年同期成長約一成、5月住房率期望可突破85%。尤其台北國際電腦展期間，飯店整體住房率預估可達90% 、平均房價7,200元，亦比去年同期成長16%。此段期間表現，除了電腦展公司行號訂房挹注以外，也和雙北市政府合作承接國際盛事「2025年雙北世界壯年運動會」團體訂房，也貢獻部分住房率。

寒舍表示，今年台北國際電腦展期間，台北喜來登預估住房率為90%、平均房價為5,600元，與去年展期相比，住房率估成長2個百分比、平均房價預估成長7%。另，台北寒舍艾美酒店展期平均住房率為95%，平均房價為12,000元，估和去年持平。

雲品旗下的君品酒店於台北國際電腦展期間住房率為八成左右，預估今年第2季平均住房率可達72%，年增10%左右，平均房價為5,500元，年增5%。主要除受惠於國際展覽期間所帶動的展期商機。

六福也表示，電腦展期間的住房全滿，相較去年同期的75%，有顯著增加，平均房價約5,000元。

在飯店餐飲方面，全球股市震盪，雲品觀察，4月高端精緻餐廳影響幅度大約5%，中價位的餐廳的影響大約在10%左右。但目前集團的各餐廳母親節訂席率已在八成以上，未受外部因素影響，已經訂好的宴會及企業活動，亦不受影響，主要是母親節為年度重要節日檔期，消費者較不受經濟環境所影響。

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