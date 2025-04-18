名軒去年EPS達7.17元 擬配4.5元現金、現金殖利率達6%
名軒（1442）18日董事會通過配發現金股利每股達4.5元，超越2023年3.5元現金、也刷新史上最高紀錄，依今日收盤價75.1元計算，現金殖利率約達6%，屬於高現金殖利率概念股。
名軒開發去年營收達88.02億元、年增率達68.1%，稅後純益26.2億元、年增率約達52.5%、每股稅後純益高達7.17元、大幅優於前年的4.71元，寫下掛牌以來營收、獲利、每股獲利三項新高紀錄。
名軒開發今董事會決議配發4.5元現金股利，配發率達58.4%，股利配發創新高。
展望2025年，名軒今年將持續受惠「名軒海樂地」新成屋銷售，加上手中七筆新成屋案持續銷售，今年業績可望持續維持不錯表現；名軒目前手中可銷售成屋案，包括「麗寶雙璽」、「名軒夢享家」、「夏卡爾」、「名軒富麗」、「台中新站」、「名軒快樂家」、「名軒國家PARK」等。
另外，名軒表示，除了新成屋案持續銷售、挹注營運外，下半年還有總銷16億元「國王之森」進入完工交屋，對今年營運持樂觀看待。
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