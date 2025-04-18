快訊

氣勢不如上回…藍營支持者相約北檢外 大唱軍歌「夜襲」撐場面

美2歲童失蹤！荒野中獨自行走11公里 陌生牧場犬「一路護送」助團聚

名軒去年EPS達7.17元 擬配4.5元現金、現金殖利率達6%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

名軒（1442）18日董事會通過配發現金股利每股達4.5元，超越2023年3.5元現金、也刷新史上最高紀錄，依今日收盤價75.1元計算，現金殖利率約達6%，屬於高現金殖利率概念股。

名軒開發去年營收達88.02億元、年增率達68.1%，稅後純益26.2億元、年增率約達52.5%、每股稅後純益高達7.17元、大幅優於前年的4.71元，寫下掛牌以來營收、獲利、每股獲利三項新高紀錄。

名軒開發今董事會決議配發4.5元現金股利，配發率達58.4%，股利配發創新高。

展望2025年，名軒今年將持續受惠「名軒海樂地」新成屋銷售，加上手中七筆新成屋案持續銷售，今年業績可望持續維持不錯表現；名軒目前手中可銷售成屋案，包括「麗寶雙璽」、「名軒夢享家」、「夏卡爾」、「名軒富麗」、「台中新站」、「名軒快樂家」、「名軒國家PARK」等。

另外，名軒表示，除了新成屋案持續銷售、挹注營運外，下半年還有總銷16億元「國王之森」進入完工交屋，對今年營運持樂觀看待。

營收 股利

延伸閱讀

彰銀配1元 現金股票各半

寶成旗下 裕元發出盈利警告

同欣電第1季 EPS 2.79元 富鼎1.45元

宜特第1季 EPS 1.7元

相關新聞

零股也能領！華南金股東會紀念品揭曉 價值近千元可愛又實用

華南金（2880）18日公布股東常會紀念品，將發放市價達990元的「LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組」，...

宇隆委託書爭奪戰開打 伸興、宇隆董座合體爭取股東支持

精密零件加工大廠宇隆（2233）5月29日將全面改選9席董事，目前掌控經營權的伸興（1558）董事長林志誠，18日與宇隆...

台積電（2330）掛保證…配息只會多！專家：赴美砸1650億也為股東長抱鋪路

台積電（2330）公布了史上最佳的第一季營運成績、也說明了現在的訂單沒有變少、第二季營運更佳...等好消息，散戶投資人應該怎麼看法說會裡面的眉角？ 一、利多為何沒漲？ 台積電法說會上指出：

最大都更案 三商壽增資

三商美邦人壽參與投資占地1.64萬坪全台最大都更案「台鐵南港調車場案」，昨（17）日決議依原持股比例繼續增資推動該案的二...

大和喊買東陽 上看168元

東陽（1319）3月稅前盈餘為單月新高，外資大和資本最新報告表示，儘管目前面臨關稅和經濟不確定性，東陽仍具備良好市場占有...

得力砸1.2億 加碼增持福發

得力（1464）昨（17）日公告，參與福發實業現金增資案，以每股10元認購普通股1,244萬股，投資金額約1.24億元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。