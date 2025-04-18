台境2025年營收拚成長一成

專業汙染整治及環境工程業者台境（8476）近期的政府標案業務展現強勁爆發力，今年第1季決標金額累計已達約1.13億元，已比2024年全年決標總額約1,200萬元，呈現跳躍式增長，挹注營收。法人看好還有持續進行的多項標案挹注，預期台境今年整體營收有望挑戰年增一成目標。

台境今年首季決標五大案件，金額最高者為新竹市環保局的增設底渣分選設備財物統包案，金額達9,110萬元，此案涉及設備建置與後續營運移轉，今年可完工貢獻營收。其次為經濟部水利署第六河川分署的「臺南市七股區土壤汙染控制場址整治工作」，金額約1,585萬元，預計今年認列。

在其他專案方面，桃園國際機場「汙水處理廠設施改善工程」已進行首次契約變更追加，去年合約款項1.66億元中的12%將認列今年營收。新竹縣「工業區環境監測計畫」的實驗室檢測服務營收，也預計在今年認列。與國有財產署合作的「臺北市大安區仁愛段國有土地合作開發案」，正投入初期設計顧問費用，預計明年可望認列營收。

去年台境營收結構中，政府標案占比達82%，企業專案占18%，政府標案為其營運核心。台境目前還規劃取得高雄岡山廢棄物BOT案，力拚第2季得標。