零股也能領！華南金股東會紀念品揭曉 價值近千元可愛又實用

華南金（2880）18日公布股東常會紀念品，將發放市價達990元的「LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組」，相當實用且可愛，並且華南金股東會紀念品發放原則，為股東持股不限股數，均予發放紀念品，也就是零股股東也一樣可以領到可愛又實用的LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯+造型吊飾組，預期將再度風靡廣大股東。

華南金預定6月13日召開股東常會，今年並將進行董事全面改選，股東會紀念品則是延續前兩年的實用+可愛風，繼前年發出「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」與去年「SNOOPY事事如意碗組」，都大受股東歡迎，今年再發放價值更上層樓、逼近千元的的LINE FRIENDS熊大不鏽鋼杯，預料將再掀股東兌領熱潮。