台產董事會通過30％現金減資 每股退還新台幣3元

台產（2832）18日召開董事會，通過辦理現金減資案，以強化資金運用效益並調整資本結構，提升股東權益報酬。減資額度為新台幣10.86億元，預計銷除普通股108,660,120股，減資比率約30%，減資後實收資本額降為25.35億元。

本次現金減資擬以每股退還現金新台幣3元，未足一元者以整數計算後捨去。依現有已發行普通股362,200,400股計算，減資後將發行新普通股253,540,280股，上市普通股佔已發行普通股比率達100%。惟上述上市普通股數未低於6,000萬股且未低於25%，故無需另行採取提升流通性措施。

台產訂於114年5月29日召開股東常會，股東常會通過並完成主管機關申報生效後，將由董事長授權訂定減資基準日及換發新股基準日等相關作業。減資換發新股採無實體方式辦理，其權利義務與原股份相同。若因法令修訂、主管機關核示或客觀環境變動，影響減資比率或每股退還金額，均授權董事長全權處理修正事宜。

台產表示，本次現金減資有助優化資本結構，釋放資金回饋股東，並提升整體企業經營效率，未來將持續以穩健財務政策，創造股東長期價值。