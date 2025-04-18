宇隆委託書爭奪戰開打 伸興、宇隆董座合體爭取股東支持

精密零件加工大廠宇隆（2233）5月29日將全面改選9席董事，目前掌控經營權的伸興（1558）董事長林志誠，18日與宇隆董事長劉俊昌在宇隆台中港新廠合體現身，強調現任經營團隊經營績效卓越，全力爭取小股東支持，有信心掌握多數席次。

伸興昨天公告增加宇隆1%持股，以強化經營權，累計持股比例已達26.06%；而另一大股東程泰（1583）也提名9席候選人，有意爭取經營權。

由於4月底委託書啟動在即，市場高度關注宇隆的經營權之爭。伸興指出，之前與程泰董事長楊德華協商未果，無法達成共同提名共識，並強調伸興提名名單均列入現任經營團隊，有信心可以取得過半席次。

根據伸興昨天的公告，自去年7月16日至今年4月17日，伸興自集中市場共取得宇隆603張股票，累計持股總額為1萬5,712張，目前的宇隆持股比例為26.06%。

據了解，伸興為確保經營權，除與宇隆董事長劉俊昌等經營團隊結盟外，也提高持股比率至26.06%，勝過程泰集團持股約20%，伸興並於3月27日提出董事候選名單，原經營團隊全列入，包括6席董事人選劉俊昌、林志誠、劉棟樑、蔡崇廷、蔡銘東、周俊伸，3席獨立董事駱世民、施芸婷、黃惠玉。

伸興指出，之前與程泰董事長楊德華針對宇隆董事席次上充分協商，但遺憾沒能達成共同提名共識，最後只得雙方各自提名。

宇隆預定5月29日召開股東常會，委託書大戰提前一個月啟動，宇隆今日安排媒體參訪台中港新廠，林志誠、劉俊昌均出席，也對宇隆經營實績表達看法。

林志誠指出，伸興集團以「誠信務實」的經營理念，強化公司治理與股東權益的保障，深化機電整合與精密機械加工的產業應用，包括電動自行車、電動車、AI伺服器、機器人等，並透過資源整合與分工合作機制，擴大多元產業市場佈局，有效挹注宇隆的技術實力、市場競爭力、營運長期動能，也為伸興集團開創更具前瞻性的發展藍圖。

劉俊昌則表示，三年前宇隆基於持續擴大業務版圖，不斷提升技術開發能力，及確認雙方的經營理念一致，伸興成為宇隆最大股東及董事席次過半。

這三年引進更多專業人才，決定朝專業經理人的管理模式發展，經過多次與林志誠及伸興經營團隊們的深入交流，伸興也充分授權並給予宇隆經營團隊足夠的揮灑空間及更大的舞台，締造近年來營收獲利的高成長，並加速促成產業轉型。

劉俊昌說，這段期間，不僅在汽車零部件、自行車零件、醫療產品擴大與既有客戶的業務合作，自有品牌TUF ONE行星減速機系列產品也即將貢獻業績，人形機器人關鍵零件諧波減速機和擺線減速機，預計今年第4季在德國紐倫堡展會正式發表，宇隆的營收獲利成長及順利轉型，由伸興主導董事會的充分授權及支持，是最關鍵的推手。

而楊德華於日前請辭宇隆董事，改由長子楊丞鈞出任，目前程泰集團提出的董事候選名單，包括楊德華長子程泰集團副總裁楊丞鈞、楊德華女兒程泰總經理楊舒涵、楊德華次子亞崴總經理楊尚儒，以及司晴星、王丞軒及羅儷英三人，薛富盛、覺文郁及易昌運則角逐獨董。