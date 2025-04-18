台積電（2330）掛保證…配息只會多！專家：赴美砸1650億也為股東長抱鋪路

台積電（2330）公布了史上最佳的第一季營運成績、也說明了現在的訂單沒有變少、第二季營運更佳...等好消息，散戶投資人應該怎麼看法說會裡面的眉角？

一、利多為何沒漲？

台積電法說會上指出：目前客戶的訂單沒有改變。投資人要注意的是，這指的是第二季的訂單，不代表未來第三、第四季的訂單在關稅大刀的影響之下不會改變（最近輝達不就宣布H20的晶片被管制了），而這也是為什麼台積電公布了這麼好的獲利成績，股價只有小漲、多家外資還調降目標價的原因。

二、赴美設廠漸合埋

台積電董事長魏哲家有提到：美國廠未來在先進製程上的營運占比將達到30％。這是總共設了六座晶㘣廠、兩座封裝廠、一座研發中心、總金額達到1650億美元的投資建廠所創造出來的比例。

這麼大的投資規模如果全部留在台灣，再加上未來數年原本就要在台灣設立的晶圓廠、封裝廠、研發中心，那麼台灣有這麼多的土地、電力、用水、人才給台積電充足地使用嗎？所以除了貼近客戶的原因之外，台積電赴美設廠也就變得更合情合理了。

三、有為股東著想的公司

法說會上，台積電財務長表明不買庫藏股，要給股東穩定成長的配息。這一點就要給台積電拍拍手，因為包括輝達、蘋果等美國知名大企業常常買回庫藏股發給員工、或註銷股本，有的買回金額高達上百億美元，卻沒有提高股利、沒有真心為股東著想。

但是台積電寧可把賺到的錢，用穩健增加的方式發給股東，雖然盈餘配發率大概只有3成多（還蠻低的，不過就快要到4成了），但還是代表有把股東當成是心裏最軟的那一塊，長期當台積電的股東，還是妥當的啦！

四、進入高獲利成長期，配息必定增長

台積電剛公布的今年第一季年營收成長41%，但獲利卻年成長60%，代表台積電進入了「超會賺錢」的周期，不但足以應付海外更貴的擴廠費用，股東還可以期待配息金額必定跟著增加。

以過去台積電的季配息金額大約是季度每股盈餘的35%估算，今年必定會增加到每季每股配發5元，如果川普的全球關稅大戰早一點落幕，甚至可以期待配到5.5元、明年配到6元啊！

五、買了放長！股息殖利率只升不降

既然台積電承諾能給股東穩定成長的股息，未來每季的配息又可以期待配到6元（明年吧！），那我們就來算一算：假設你買到一股800元的台積電股票，每季配6元、一年就配24元，股息殖利率剛好3%。

這個3%的股息殖利率看似不高，但卻是有被台積電掛保證：未來只會多、不會少的殖利率！也就是以後鐵定會變成5、6％喔，更何況川普不會永遠當美國總統、關稅問題總會有落幕的一天，而科技業永遠都需要半導體晶片啊！

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