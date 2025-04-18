國巨股票分割將一拆四 市場不埋單？股價紅翻黑

台積電（2330）公布了史上最佳的第一季營運成績、也說明了現在的訂單沒有變少、第二季營運更佳...等好消息，散戶投資人應該怎麼看法說會裡面的眉角？ 一、利多為何沒漲？ 台積電法說會上指出：

2025-04-18 12:30