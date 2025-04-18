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五福股價漲！暑假出團熱潮帶旺營運 積極拓點攻連假商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福旅遊（2745）18日股價走勢強勁，盤中來到92元，漲幅3.7%，反映市場對其未來營運展望的樂觀預期。展望後市，公司表示對2025年業績動能充滿信心，除了目前上半年出團表現已明顯優於去年同期，暑假檔期的國內外行程也全面開賣，預期可望帶動第2季至第3季營運進一步升溫。

五福指出，短天數的東南亞、日韓旅遊以及郵輪行程需求持續旺盛，成為今年成長動能的重要來源。特別是針對親子族群推出的日本石垣島包機行程，自5月28日至10月22日間，由中華航空執飛、共計43班次的桃園直飛航班，僅需55分鐘即達目的地，搭配豐富水陸活動與全包式餐飲內容，吸引暑假家庭旅遊人潮。

在航空運能逐步恢復之際，五福也持續與航空公司合作擴增航點並強化包銷策略，其中東北亞線受惠明顯，成為營收主力之一；而東南亞與韓國線則有多個「無購物站」行程，強調旅遊品質，獲得不少自由行轉團客群青睞。此外，德國、瑞士、義大利等長程線依舊是熱銷主力，暑假團費維持穩定，加上早鳥優惠助攻，推升訂單成長。

為進一步擴大市占與服務範圍，五福也加速實體門市拓點腳步，計畫自5月起密集開出高雄澄清門市、台北南京復興門市及彰化員林分公司。公司同時將參與高雄市旅行公會國際旅展、台中國際旅展與台北國際觀光博覽會，搭配線上促銷方案，搶攻暑假、中秋及國慶連假商機，整體營運可望再上層樓。

暑假 觀光

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