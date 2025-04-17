安泰銀每股配0.38元現金股息 連15年全發現金回饋股東

安泰銀行（2849）今天董事會決議去年盈餘分派，每股配發現金股息0.38元，與上年度股利水準持平，並且是連續15年維持全配現金股息不變，股利配發率約將近56%，比上一年度約七成水準下降，主因川普關稅戰對全球經濟金

融情勢衝擊大，未來變數太多，為保留實力因應外在變化，因此股利配發率壓低。以安泰銀今天收盤價13.1元估算，現金股息殖利率約2.9%，優於定存利率。

安泰銀行2024年稅後純益13.25億元，較2023年成長20%，每股稅後純益（EPS）為0.68元。不過，因為盈餘分派最終拍板的股利配發率下滑，因此EPS雖成長，但每股現金股息則是與上一年度相同，並未增加。若單以股利配發率來看，則是近七年來的新低，但股利政策基本維持穩定，並且一直都是採取全配現金股息的慣例，連續15年不變。

安泰銀今年股東會預定6月13日召開，會中將討論股利配發案。