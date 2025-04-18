快訊

英國最高法院裁決跨女「不是女性」 J.K.羅琳抽雪茄、舉杯高調慶祝

影／國民黨4幹部涉造假連署清晨聲押 朱立倫喊話群眾：羈押庭再聲援

最大都更案 三商壽增資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

三商美邦人壽（2867）參與投資占地1.64萬坪全台最大都更案「台鐵南港調車場案」，昨（17）日決議依原持股比例繼續增資推動該案的二家公司共18億元，持股比例維持45％。該案由國泰人壽、三商壽等共同開發，涵蓋商場、辦公室與住宅，預計第2季正式推出預售。

三商壽昨於證交所召開重訊記者會，經董事會決議擬依原持股比例繼續增資「南港國際一公司」和「南港國際二公司」，分別增資7.65億元及10.35億元，增資後持股比例維持45％。上述兩家特殊目的公司由國壽、三商壽、國泰建設、國泰商旅、華泰大飯店五大品牌共同成立，主要開發南港調車場都市更新案，整體規劃住宅、商場、辦公室、旅館、電影院等多元複合機能，開發總樓地板面積達15萬坪。

三商壽截至去年底投資用不動產達205.1億元，租金收益為3.74億元。三商壽表示，南港調車場案預計於第2季正式推出預售，配合南港區域持續發展利多，未來可望創造長期穩定收益。不過，待未來三、四年完工後才能較完整預估投報率。此外，三商壽董事會決議今年不分派股利。

該案位於松山車站通往四鐵共構的南港車站，被視為台北東區最後一塊萬坪商業區。去年6月主體工程啟動，工程總投資金額300億元以上，預估都更完成後的總價值超過千億元。

三商壽 增資

延伸閱讀

新莊慈祐宮牆裂疑公辦都更損鄰 新北：第三方鑑定

三商壽第1季EPS 0.03元

林德官停車場都更案居民憂阻消防動線 高市府檢討方案

高雄都更案六都墊底 市府允加速推動

相關新聞

最大都更案 三商壽增資

三商美邦人壽參與投資占地1.64萬坪全台最大都更案「台鐵南港調車場案」，昨（17）日決議依原持股比例繼續增資推動該案的二...

配息結構轉彎！彰銀配1元股利 拉高股票為哪樁？

彰銀（2801）公布2025年股利政策，每股配發1元股利寫14年來新高，其中現金與股票各半，各為0.5元，一舉打破近五年...

夜盤先反應！台積電（2330）財報市場買單、TSM強漲4.5%

市場愈悲觀，愈容易收到驚喜，這是我們昨天跟大家分享的，而台積電（2330）基本面釋出好消息，已經先讓TSM夜盤漲4.5%。

聚陽法說會／靠「這」抗關稅壓力 早盤股價反彈逾3%

聚陽（1477）法說會護盤奏效，公司在法說會中表示，上半年營運表現無虞，下半年也已與客戶在關稅上達成共識，並有信心可以透...

美中關稅戰原油期貨大跌 塑化Q2恐旺不起來

美中關稅戰持續升級，引發全球經濟衰退疑慮，目前已導致歐美原油期貨一度跌至四年低點，恐讓進入第2季旺季的塑化業旺季不旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。