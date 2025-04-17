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亞泥內外皆美 營運升溫

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

大陸水泥市場轉好，亞泥營運升溫。亞泥（1102）香港掛牌子公司亞泥中國近日發布首季獲利預估，相較於去年同期虧損人民幣1.29億元，今年首季有望擺脫虧損，小幅獲利約人民幣308萬元（約新台幣1,362萬元）。

法人預估，這將有助於亞泥母公司今年營運表現，推估第2季將同樣出現審慎樂觀表現。

亞泥中國董事會認為，今年首季獲利成長主要是這段期間集團水泥產品售價較2024年同期上漲，再加上銷售成本較2024年下降所致。

法人認為，亞泥大陸市場受惠當地房地產市場改善、基建工程有增加，水泥需求已呈緩步增加，價格同步上漲，加上煤炭等成本下滑，預期第2季仍會是審慎樂觀。

亞泥今年第1季合併營收165.95億元，年增0.6%，其中3月單月合併營收65.33億元，年增1.9%，月增更達56.1%。在台控和中控兩大雙引擎帶動下，公司整體營運動能強勁。

亞泥認為，今年在台灣市場方面，除了穩健拓展本業之餘，多角化發展的實質效益也十分顯著。亞東預拌混凝土銷售穩步提升，德勤亞投的投資效益挹注營收表現。3月台控營收較上月明顯成長，顯見本業基礎穩固，搭配多元事業發揮綜效，有效推動整體營運動能和獲利結構穩定。

亞泥 營收

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