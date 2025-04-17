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配息結構轉彎！彰銀配1元股利 砍現金、拉股票為哪樁？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
彰化銀行。中央社
彰化銀行。中央社

彰銀（2801）公布2025年股利政策，每股配發1元股利寫14年來新高，其中現金與股票各半，各為0.5元，一舉打破近五年現金高於股票的配息結構，配息策略轉向「降現金、拉股票」。若以彰銀17日收盤價17.35元來看，現金殖利率僅剩2.8%，不到3%。

彰銀主管說，「砍現金、拉股票」主要是為了強化資本結構維持韌性，以因應申請高資產財管業務、及拓展海外分行需求所致。

拉長過去十年來看，彰銀僅在2015、2016年和2017年，這三年每股配發現金低於股票，2020年維持各半。換言之，彰銀過去十年，有六個年度，配現金都高於股票。2025年是近五年來，配息結構首度轉向。

若與2024年彰銀每股配發0.55元現金、0.32元股票，總股利0.87元相較，2025年彰銀總股利增加到1元，但現金略降0.05元，股票則拉升0.18元，盈餘分配率75%則比去年72%略增。

彰銀每股配發1元股利，是2012年來的14年來新高。2011年當年配發1.18元股利。

法人認為，彰銀調降配現金，應是為了因應川普政策不確定性，多保留一點現金在帳上做因應，拉高股票則可充實資本、強化淨值、提高資本適足率，強化風險承受能力以因應變局。

彰銀 股利 股票

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