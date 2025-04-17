晉弘啟動庫藏股 最高斥資3.83億元、擬買回30萬股轉讓員工

晉弘（6796）17日公告，董事會決議啟動庫藏股計畫，預計自4月18日至6月17日間，自集中交易市場買回最多30萬股普通股，作為未來轉讓予員工用途。此回買回股數約占公司已發行股份總數的0.86%。

晉弘本次庫藏股買回總金額上限為3.83億元，買回區間價格設定為每股65至75元。若公司股價低於區間下限，仍將持續執行買回作業。

晉弘聚焦遠距醫療、數位醫療與微創診療三大市場，主要產品包括數位五官鏡組、AI醫學影像輔助診斷軟體與拋棄式內視鏡等，以自主開發創新醫療器材見長，與國際大廠合作經驗豐富。

晉弘日前並與合富-KY簽署策略性合作框架協議，開啟雙方在智慧醫療領域的深度合作。結合合富在醫療通路行銷與運營上的專長，以及晉弘在創新醫療器材開發技術上的優勢，雙方將共同推動產品開發與市場推廣，提供全方位智慧醫療解決方案。