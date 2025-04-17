快訊

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

晉弘啟動庫藏股 最高斥資3.83億元、擬買回30萬股轉讓員工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晉弘（6796）17日公告，董事會決議啟動庫藏股計畫，預計自4月18日至6月17日間，自集中交易市場買回最多30萬股普通股，作為未來轉讓予員工用途。此回買回股數約占公司已發行股份總數的0.86%。

晉弘本次庫藏股買回總金額上限為3.83億元，買回區間價格設定為每股65至75元。若公司股價低於區間下限，仍將持續執行買回作業。

晉弘聚焦遠距醫療、數位醫療與微創診療三大市場，主要產品包括數位五官鏡組、AI醫學影像輔助診斷軟體與拋棄式內視鏡等，以自主開發創新醫療器材見長，與國際大廠合作經驗豐富。

晉弘日前並與合富-KY簽署策略性合作框架協議，開啟雙方在智慧醫療領域的深度合作。結合合富在醫療通路行銷與運營上的專長，以及晉弘在創新醫療器材開發技術上的優勢，雙方將共同推動產品開發與市場推廣，提供全方位智慧醫療解決方案。

合富 庫藏股 醫療器材

延伸閱讀

台積電法說會／現金滿手會買庫藏股？公司這樣說

優盛揪股王耍「庫」 生醫族群活力旺 這檔漲停遭打開

印能庫藏股啟動 拚返千金俱樂部

高力預計買回庫藏股千張 湯石照明500張

相關新聞

夜盤先反應！台積電（2330）財報市場買單、TSM強漲4.5%

市場愈悲觀，愈容易收到驚喜，這是我們昨天跟大家分享的，而台積電（2330）基本面釋出好消息，已經先讓TSM夜盤漲4.5%。

聚陽法說會／靠「這」抗關稅壓力 早盤股價反彈逾3%

聚陽（1477）法說會護盤奏效，公司在法說會中表示，上半年營運表現無虞，下半年也已與客戶在關稅上達成共識，並有信心可以透...

晶碩優化產品 營收喊衝

晶碩（6491）發布去年營業報告書，董事長郭明棟表示，晶碩去年在矽水膠產品的自動化設備、生產成本、產品品質及產品證照方面...

聚陽看美關稅…影響有限

聚陽（1477）發言人林恆宇昨（16）日表示，今年整體外部環境充滿挑戰，但對聚陽而言，挑戰也是機會。目前與前五大客戶的合...

這建商2天砸10.8億元投資美股 大買特斯拉、輝達、台積電ADR

鼎固-KY（2923）16日公告，代子公司鼎固置業，取得台積電（ADR）共76,775股，交易總金額1342.1萬美元（...

股利打六折！台企銀每股配發0.8元 超額配發沒了

臺企銀（2834）16日董事會通過分派股利，每股配發0.2元現金股息、0.6元股票股利，合計0.8元，較去年高股利打了六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。