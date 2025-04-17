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夜盤先反應！台積電（2330）財報市場買單、TSM強漲4.5%
市場愈悲觀，愈容易收到驚喜，這是我們昨天跟大家分享的，而台積電（2330）基本面釋出好消息，已經先讓TSM夜盤漲4.5%。
台積電第一季稅後淨利3,616億元，高於預期3,467.6億元。
第一季毛利率58.8%，高於預期58.1%。
第一季營業利益率48.5%，高於預期47.7%
台積電也樂觀看待第二季表現，預估營收落在284億美元至292億美元，高於預期271.6億美元。
營業利益率落在47%至49%，毛利率落在57%至59%，皆符合市場預期。
把時間拉長來看，2025年資本支出維持在380億- 420億美元不變，長期毛利率也維持在53%。
等一下CC的問答環節就是重頭戲了。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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