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夜盤先反應！台積電（2330）財報市場買單、TSM強漲4.5%

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台積電（2330）Q1財報全面優於預期，稅後淨利、毛利率、營益率均亮眼，展望Q2營收與獲利亦樂觀，TSM夜盤率先反應大漲4.5%。。聯合報系資料照
台積電（2330）Q1財報全面優於預期，稅後淨利、毛利率、營益率均亮眼，展望Q2營收與獲利亦樂觀，TSM夜盤率先反應大漲4.5%。。聯合報系資料照

市場愈悲觀，愈容易收到驚喜，這是我們昨天跟大家分享的，而台積電（2330）基本面釋出好消息，已經先讓TSM夜盤漲4.5%。

台積電第一季稅後淨利3,616億元，高於預期3,467.6億元。

第一季毛利率58.8%，高於預期58.1%。

第一季營業利益率48.5%，高於預期47.7%

台積電也樂觀看待第二季表現，預估營收落在284億美元至292億美元，高於預期271.6億美元。

營業利益率落在47%至49%，毛利率落在57%至59%，皆符合市場預期。

把時間拉長來看，2025年資本支出維持在380億- 420億美元不變，長期毛利率也維持在53%。

等一下CC的問答環節就是重頭戲了。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

2330台積電 台積電 基本面 毛利率 資本支出

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