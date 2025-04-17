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聚陽法說會／靠「這」抗關稅壓力 早盤股價反彈逾3%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聚陽董事長周理平、執行長周心鵬。嚴雅芳/攝影
聚陽董事長周理平、執行長周心鵬。嚴雅芳/攝影

聚陽（1477）法說會護盤奏效，公司在法說會中表示，上半年營運表現無虞，下半年也已與客戶在關稅上達成共識，並有信心可以透過短單生產比重增加，穩定下半年的利潤不被關稅影響。此外，公司對於轉單效益也樂觀看待，認為對等關稅不僅帶來挑戰，更伴隨機會。聚陽17日盤中股價反彈，一度來到277元，漲幅逾3%，站上5日均線，相對大盤以及整體紡織股表現亮眼。

聚陽表示，目前與前五大客戶的合作關係持續正向發展，雙方在關稅議題上已達成初步共識，預期關稅對聚陽營運表現影響有限。公司也擬定好應對策略，將透過「短急單的應變力」來換取利潤空間。

聚陽認為，關稅政策雖會帶來影響，但可透過其他方式換取優勢。為避免客戶將關稅成本轉嫁至供應商，聚陽以「縮短交期」換取價格上的穩定，目前客戶普遍要求縮短一周以上的交貨時間，有利客戶在政策變動下，保有更大彈性與庫存調整空間。

在市場變化方面，美國消費出現降級趨勢，中國大陸成衣產品因高關稅，失去市場競爭力，目前已有訂單明顯向其他國家轉移。聚陽分析，若美國整體成衣需求不變，非中國大陸地區的供應鏈要吸收中國大陸原有的兩成市占，其他國家的訂單增幅勢必需達到雙位數。

聚陽雖預期在此影響下，以東南亞為生產基地的成衣業者可望迎來轉單利益，但公司目前不傾向立即大幅擴充產能，主要是關稅政策尚未明朗。但會趁此機會重新檢視下半年訂單結構，優先保留高毛利與核心客戶的訂單，對於非核心客戶則選擇性剔除，以提升整體營運效率。

整體而言，因應不確定性的關稅政策，聚陽認為，供應鏈出現三大轉變：一是長單減少、短單與急單增加；二是原物料當地化採購成為主流，例如越南的在地採購比例，預期將從六成提高至八成以上；三是透過區域整合或使用美國來源原料，降低原料產地爭議與稅務風險。特別是在90天關稅觀察期結束後，相關規範可能收緊，企業更須提前布局。

聚陽表示，當前美國市場仍偏好價廉物美的商品，品牌商不傾向調高零售價格，因此短期內仍會與供應鏈共擔成本壓力。但相較長單，供應商生產短單價格較高，這也有助成衣廠平衡利潤。整體而言，聚陽將持續以「速度換利潤」，目前毛利率尚未受到影響。

聚陽 關稅

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