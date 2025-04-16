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聚陽看美關稅…影響有限

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）發言人林恆宇昨（16）日表示，今年整體外部環境充滿挑戰，但對聚陽而言，挑戰也是機會。目前與前五大客戶的合作關係持續正向發展，雙方在關稅議題上已達成初步共識，預期關稅對聚陽營運表現影響有限。

聚陽昨日舉辦法說會，該公司表示，擬定好應對策略，將透過「短急單的應變力」來換取利潤空間；今年整體外部環境充滿挑戰，但對聚陽而言，挑戰也是機會

對於市場關注美國對等關稅對成衣業的衝擊。林恆宇表示，關稅政策雖會帶來影響，但可透過其他方式換取優勢。為避免客戶將關稅成本轉嫁至供應商，聚陽以「縮短交期」換取價格上的穩定，目前客戶普遍要求縮短一週以上的交貨時間，有利客戶在政策變動下，保有更大彈性與庫存調整空間。

在市場變化方面，美國消費出現降級趨勢，中國成衣產品因高關稅，失去市場競爭力，目前已有訂單明顯向其他國家轉移。聚陽分析，若美國整體成衣需求不變，非中國地區的供應鏈要吸收中國原有的兩成市占，其他國家的訂單增幅勢必需達到雙位數。

聚陽雖預期在此影響下，以東南亞為生產基地的成衣業者可望迎來轉單利益，但公司目前不傾向立即大幅擴充產能，主要是關稅政策尚未明朗。但會趁此機會重新檢視下半年訂單結構，優先保留高毛利與核心客戶的訂單，對於非核心客戶則選擇性剔除，以提升整體營運效率。

美國 聚陽 關稅

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