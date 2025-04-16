這建商2天砸10.8億元投資美股 大買特斯拉、輝達、台積電ADR

鼎固-KY（2923）16日公告，代子公司鼎固置業，取得台積電（ADR）共76,775股，交易總金額1342.1萬美元（約新台幣4.38億元），平均每單位價格174.82美元，含本次交易累積持有ADR共139,900股，總金額約2300萬美元（約新台幣7.48億元）。

鼎固-KY大舉投資美國資本市場，4月才過一半，就已經斥資逾10.82億元買進美國特斯拉Tesla（TSLA）、輝達（NVIDIA）（股票代號：NVDA）以及此次的台積電（ADR）股票。

鼎固-KY4日公告，取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元（約新台幣3.05億元），取得目的為資金運用。昨日公告取得輝達（NVDA）股票共92,750股，總交易金額約1,032.1萬美元（約新台幣3.39億元），平均每單位價格111.29美元；累積持有NVDA股票達188,020股，交易總金額約1,967.2萬美元（約新台幣6.4億元）。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策後，引起全球股市震盪，也讓美股有修正壓力，法人認為，鼎固-KY此次加碼投資美股，頗有看好後市、逢低買進的意味。