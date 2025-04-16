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股利打六折！台企銀每股配發0.8元 超額配發沒了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台企銀總部。記者胡經周／攝影
台企銀總部。記者胡經周／攝影

臺企銀（2834）16日董事會通過分派股利，每股配發0.2元現金股息、0.6元股票股利，合計0.8元，較去年高股利打了六折，盈餘分配率65%也回到往年水準。以台企銀16日收盤價13.95元來計算，現金殖利率僅1.4%。

台企銀日前法說會表示，2024年每股配發1.35元是26年來最高，主要是受惠2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分可全數迴轉，挹注到可分配盈餘，使得去年股利配發率達104.6%。

換言之，去年是超額分配，今年配發率將回歸正常，仍以股票股利為主，持續以盈餘轉增資方式，充實資本。

台企銀2024年分派2023年盈餘，每股配發1.35元股利，其中0.2元現金、1.15元股票，2025年即便股利打了6折，僅剩0.8元，但仍維持0.2元現金，股票則降到0.6元。

台企銀2024年每股稅後純益1.23元，每股配發0.8元股利，盈餘分配率65%與往年相當。

台企銀 股利 股票

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