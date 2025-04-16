劍麟通過加碼配息 2024年從每股5元上調至每股9元、殖利率達10.94％

劍麟（2228）16日董事會通過修改2024年盈餘分配案，上調擬配發每股9元現金股利，配息率達94.64％，為歷年配息新高，以4月16日收盤價82.3元計算，現金殖利率達10.94％，並將於5月29日股東常會討論定案，期將經營成果與全體股東共享。

劍麟2024年全年合併營收50.41億元、稅後淨利7.31億元、每股稅後盈餘(EPS)達9.51元，受惠汽車事業營運穩健向上，加上認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益，以及大陸原展示架廠區徵收處分利益等，帶動2024年全年營收、獲利歷年新高水準。

劍麟原於2月27日董事會通過配發每股5元現金股利，16日再召開董事會通過上調每股擬配發9元現金股利。劍麟指出，因應南投汽車零件事業處近年來營收及產線持續增長，空間已顯不足，故於2024年底開始規劃取得新廠區空間，以利後續持續的產線及業務增加。惟經過數月尋找，尚未覓得各項條件皆適合的廠區出售案，為避免耽誤既定之業務及產線擴張計畫，時效性考量下決議以租賃廠區的方式進行新空間的取得。考量公司整體現金水位充裕，及以租賃代替購置廠房計畫需求的資金降低，因此提高股利發放金額，以期與全體股東共享獲利成果。

劍麟指出，集團具有良好財務體質及財務調度能力，全體經營團隊仍持續深化核心汽車事業發展，同步佈局車用新型IGBT散熱及AI伺服器液冷新領域商機，打造集團中長期營運穩健成長前景。此外，基於旗下汽車事業、新事業領域長期規劃，考量台灣生產基地擴增產能空間有限，劍麟將評估以租賃方式籌設新廠，未來視汽車、散熱相關客戶需求彈性增加產能，有望增添中長期營運良好助力。

展望2025年第2季，劍麟積極深化汽車事業主要客戶業務合作，以及持續採取高值化車用安全件產品開發設計，有助於堆疊良好接單表現，並推升整體訂單能見度，劍麟亦持續完善設備智能化與工廠智慧化發展，提升生產效率與產品品質，滿足客戶對高效能與高穩定性產品的需求，提升集團良好市場競爭力。