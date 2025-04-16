二國際合約到手 北極星藥業連續兩根跳空漲停

北極星藥業-KY（6550）14日宣布，該公司的代謝療法抗癌新藥ADI-PEG 20，已分別與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company、及Er-Kim Pharmaceuticals兩家國際公司簽署簽商業化及通路銷售合作合約。北極星藥業-KY16日再度跳空漲停，已連續兩根漲停鎖死。

北極星藥業指出， 與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company的協議自2025年4月14日起生效，合約為期六年。北極星與Tabuk公司主要簽訂ADI-PEG 20產品於沙烏地阿拉伯王國和海灣合作委員會地區七國市場（以下簡稱沙國和GCC地區）之專屬商業授權合約，適應症為惡性肺間皮癌（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM），待北極星協助Tabuk完成授權地區內的政府審核及取得藥證後，始得開始出貨。

與Er-Kim Pharmaceuticals合作方面，協議也同時自2025年4月14日起生效，合約為期八年。北極星藥業與Er-Kim Pharmaceuticals簽訂ADI-PEG 20產品於EMEA（中歐及東歐、歐亞大陸、北非、及地中海地區）市場用於治療惡性胸膜間皮瘤（Malignant Pleural Mesothelioma, MPM）之獨家經銷協議，將由Er-Kim公司負責此授權地區36個市場的ADI-PEG 20銷售。

北極星也計畫今年起未來五年分階段投資約80億元持續擴充產能，15日於竹南廠舉行新廠動土典禮，董事長暨執行長徐展平表示，這座生產GLP-1多胜肽原料藥的新廠共有六條產線，預計通過查廠後2028年投產。目標在完成擴產且全產能滿載後，藉雙引擎達到年產值千億元。

北極星藥業-KY已連續兩根漲停鎖死，收36.6元。