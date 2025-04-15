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百和興業-KY自結第1季每股純益0.52元 獲利為近七個季度高點

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

百和興業-KY（8404）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，15日公布第1季自結合併損益，第1季合併營收19.40億元、年增26.6%，稅後淨利2.07億元、年增206.1%，每股稅後純益0.52元，獲利為近七個季度以來高點。

百和興業3月合併營收7.82億元、年增24.9%，營收創34個月來新高，稅後淨利1.18億元、年增73.5%，單月每股稅後純益0.3元。

而母公司百和3月合併營收16.30億元，月增21.6%、年增17%；累計第1季合併營收達42.51億元、年增19.6%，創歷史同期新高。

法人預期，配合鞋廠第2季進入出貨旺季，百和集團訂單可望逐月增溫，上半年營收也將逐季成長。尤其，法人看好百和最大客戶Adidas的2024財年第4季初步財報優於預期，在訂單展望樂觀下，預期今年可望維持成長動能。

而在On部分，網布主要供應商為百和旗下的百和興業，由於客戶需求依舊強勁，估今年來自On的成長可望維持四成水準，挹注經邊網布及梭織緹花成長。

展望今年，法人認為，隨著整體品牌同步成長，加上印尼新廠產能擴增下，預估百和集團全年營收將達雙位數成長，有望挑戰新高紀錄，且隨新品出貨比重提升，及營收規模放大，毛利率也將同步增長。

營收 百和

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