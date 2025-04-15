快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

聽新聞
0:00 / 0:00

才剛砸3億買特斯拉股票 這家建商又斥資3.39億買輝達92,750股

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
由於關稅壓力加大，美股收跌，科技股領跌。輝達下跌5.74%。美聯社
由於關稅壓力加大，美股收跌，科技股領跌。輝達下跌5.74%。美聯社

鼎固-KY（2923）15日公告，代子公司鼎固置業，取得輝達（NVIDIA）（股票代號：NVDA）股票92,750股，總交易金額約1,032.1萬美元（約新台幣3.39億元），平均每單位價格111.29美元；累積持有NVDA股票達188,020股，交易總金額約1,967.2萬美元（約新台幣6.4億元），取得目的為資金運用。

鼎固-KY今日同步公告，代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.公告，處分MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND，交易總金額2,000萬美元（約新台幣6.49億元），處分利益約28.4萬美元（約新台幣922.1萬元），處分目的為資金運用。

值得注意的是，除了取得輝達股票外，今年4月初，鼎固-KY亦取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元（約新台幣3.05億元）。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策後，引起全球股市震盪，也讓美股有修正壓力，法人認為，鼎固-KY此次加碼投資美股，頗有看好後市、逢低買進的意味。

新台幣 股票

延伸閱讀

網路人氣超越特斯拉與Toyota！這輛Honda甚至不是SUV

中國電車南美擴張 在地生產紛爭待解

美國宣布徵關稅…促中歐電動車談判 替代方案有利比亞迪、不利特斯拉

真人版街頭快打？倫敦反馬斯克示威活動 抗議群眾持鐵鎚砸爛特斯拉

相關新聞

才剛砸3億買特斯拉股票 這家建商又斥資3.39億買輝達92,750股

鼎固-KY（2923）15日公告，代子公司鼎固置業，取得輝達（NVIDIA）（股票代號：NVDA）股票92,750股，總...

家登久留米廠動土 加大全球布局增供應韌性

晶圓材料保護和傳載大廠家登精密(3680)今(15)日於日本久留米市舉行子公司GUDENG株式會社久留米廠動土儀式，家登...

青新拓展新領域 動能向上

醫療及事業廢棄物清運大廠青新-創（6951）受惠核心醫廢業務穩健、政府石綿瓦清除專案挹注，以及新事業的積極拓展，公司看好...

豐興廢鋼、鋼筋跌價

豐興（2015）昨（14）日開出新盤價，國內廢鋼每公噸下跌200元，加上4月12日跌300元，累計廢鋼近期降500元。

材料三大利多 迎漲價利基

美中關稅戰，材料迎三大利基。材料-KY（4763）昨（14）日表示，大陸中央政府大幅調高美國進口至中國的關稅，材料的競爭...

中鋼5月全面開平盤

面對美國關稅風暴，全球鋼鐵產業不確定性增高，中鋼（2002）昨（14）日開出5月盤價全面平盤，以穩定市場信心，並強調積極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。