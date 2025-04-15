才剛砸3億買特斯拉股票 這家建商又斥資3.39億買輝達92,750股

鼎固-KY（2923）15日公告，代子公司鼎固置業，取得輝達（NVIDIA）（股票代號：NVDA）股票92,750股，總交易金額約1,032.1萬美元（約新台幣3.39億元），平均每單位價格111.29美元；累積持有NVDA股票達188,020股，交易總金額約1,967.2萬美元（約新台幣6.4億元），取得目的為資金運用。

鼎固-KY今日同步公告，代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.公告，處分MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND，交易總金額2,000萬美元（約新台幣6.49億元），處分利益約28.4萬美元（約新台幣922.1萬元），處分目的為資金運用。

值得注意的是，除了取得輝達股票外，今年4月初，鼎固-KY亦取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元（約新台幣3.05億元）。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策後，引起全球股市震盪，也讓美股有修正壓力，法人認為，鼎固-KY此次加碼投資美股，頗有看好後市、逢低買進的意味。