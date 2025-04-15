快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

三發地產擬配現金1.03元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

三發地產（9946）昨（15）日公告，擬配發每股現金股利1.03元，以昨天收盤價18.3元計算，現金殖利率約5.6％。三發地產也公告，董事會決議，因川普對等關稅引發金融市場劇烈動盪，公司因緊急情事，特提案實施買回公司股份案。

三發地產指出，董事會決議此次買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回數量300萬股，買回區間價格在15至25元，買回股份總金額上限約28.76億元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率0.92％。

三發地產2024年稅後純益3.75億元，年增322％，每股純益1.15元，三發地產先前法說會上指出，雖然近期房市買氣降溫，影響來客數，但房市逐漸回歸理性，且自住需求仍在，長期而言，房市發展將更健全。

三發地產指出，今年總銷97億元的高雄仁武區「三發首席大院案」將完工交屋，加上新成屋銷售，預期將帶來可觀的營收挹注。另外，總銷85億元的新北市新莊「副都心一小段18地號」案預計2028年第3季完工，總銷38億元的台南「三發DIAMOND ONE」預計2029年完工。其餘規劃中個案還有高雄前鎮區興邦段案，預估總銷60億元以及高雄市苓雅區五塊厝，預估總銷80億元。

房市 法說會

延伸閱讀

高雄通學步道旁出車禍 國中生放學騎腳踏車受傷送醫

轎車經高雄仁武區刷倒一排機車 12米大巷道肇事卻逃逸

新光三越Diamond Towers專櫃遭竊 男客假借試穿趁拿貨搜刮

曬衣架擋道高雄男潑汽油揚言縱火 住戶被嚇傻

相關新聞

北極星竹南新廠 動土

北極星藥業-KY（6550）昨（15）日於竹南廠舉行新廠動土典禮，董事長暨執行長徐展平表示，這座生產GLP-1多胜肽原料...

百和興業首季EPS 0.52元

百和興業-KY（8404）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（15）日公布第1季自結合併損益，第1季稅後...

和大跨足半導體 有斬獲

和大跨足半導體，加速度。和大（1536）攜手旗下高鋒進軍CoWoS先進封裝檢測設備產業，第一台CoWoS先進封裝檢測原型...

三商壽第1季EPS 0.03元

三商美邦人壽昨（15）日公布第1季自結稅後純益1.9億元，年減93%，每股稅後純益（EPS）0.03元。該公司強調首季因...

大武山母憑子貴 營運補

大武山（6952）昨（15）日舉辦法說會，營運長魏毓恆表示，旗下子公司福記的路竹新廠於第2季開始營運，滿載時預期產能可望...

高力預計買回庫藏股千張 湯石照明500張

高力（8996）昨（15）日公告董事會決議買回庫藏股，預計自4月16日至6月13日止，將買回最多1,000張，買回區間訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。