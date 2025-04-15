高力預計買回庫藏股千張 湯石照明500張

高力（8996）昨（15）日公告董事會決議買回庫藏股，預計自4月16日至6月13日止，將買回最多1,000張，買回區間訂在每股149.45元至388.99元，總金額上限約達8.59億元。高力表示，庫藏股買回計畫主要為轉讓股份予員工，本次庫藏股占已發行股數1.09%。

高力日前公告3月營收為4.16億元，年增57.08％，創歷史同期新高，首季累計營收為10.13億元，年增27.06％。

高力日前表示，對2025年展望樂觀，預估三大事業單位營收持續增長。此外，高力也在海內外進行新產能的投資，其中泰國廠預計明年下半年投產。

三大事業單位方面，高力指出，傳統板式熱交換器產品方面，預期今年營運會優於去年；氫能、燃料電池產品方面，因客戶端在終端用電需求強勁，導致訂單增長；散熱產品方面，今年隨著人工智慧算力增長延續，相關散熱的需求還是相當強勁。

LED照明廠湯石照明（4972）昨（15）日宣布，為轉讓股份予員工，將於今天起的兩個月內實施第五次庫藏股，預計買回自家股票500張，買回區間價格為每股15元至25元。

法人以湯石此次庫藏股每股買回最高價25元計算，若買足500張，最高將斥資1,250萬元。湯石前次（第四次）庫藏股於今年1至2月執行，原預定買回1,000張，最終實際買回608張，執行率約61%。

湯石表示，此次買回庫藏股主要目的為轉讓予員工。湯石3月營收9,902萬元，月增146.5%、年增0.41%，為近三個月新高；累計今年首季營收2.26億元，年減4.61%。展望後市，公司看好主要市場中國大陸和歐洲經濟復甦將提升業績，對全年展望持正面態度。