鋼廠看鋼價 穩中帶堅

中國大陸近期鋼鐵交易情緒逐漸回暖，價格緩步上漲，新光鋼（2031）、高興昌等上市鋼廠認為，近期鋼價表現穩中帶堅，短線鋼價或將延續震盪反彈態勢。

法人指出，美國掀起全球關稅風暴，大多數國家積極與美國妥協洽商，只有大陸硬氣對槓，最後演變成中美兩強對陣相互課徵高關稅，這種現象導致鋼鐵市場產生微妙變化。

上市鋼廠主管以昨（15）日大陸鋼材市場表現為例，整體表現穩中偏強，建材價格普遍上漲，鋼筋與熱軋行情走高，隨著需求逐步回升及政策預期支撐，市場成交多有改善，量價關系接近平衡。

上市鋼廠主管表示，來自大陸鋼界的訊息顯示，在關稅議題上大陸與美國直球對決，在「不能輸」的前提下，市場預期大陸擴大內需的政策將一波波出手，其中以刺激消費為重磅工具，包括家電、汽車、生財設備舊換新，都可能加大力道，直接或間帶動用鋼需求。

這項前提下，結合對宏觀政策的期望值偏強，鋼鐵買家與賣家交易信心轉向積極熱絡，商家採購情緒回升，全天成交回暖，除了剛需外，甚至出現投機採購準備抄底訊號，引發市場討論。

上市鋼廠主管說，國際鋼市有正向的利基。美國熱軋鋼出廠行情持穩於每公噸1,000美元以上，歐洲鋼廠ArcelorMittal調漲熱軋每公噸20歐元（約22美元）。

鐵礦砂價格目前約每公噸95美元至100美元，煉焦煤價格則在175美元至185美元間震盪，大陸寶鋼5月平板類產品均以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤調漲每公噸3美元至5美元，亞洲鋼價維持平穩，後市值得密切關注，隨時積極應對。

業者指出，不論理論或實務，關稅戰沒贏家，都將影響經濟發展，但大陸體制與西方不同，加上有14億人口、世界第二大經濟體的規模，量體夠大能自成一格。