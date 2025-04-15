快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

鋼廠看鋼價 穩中帶堅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中國大陸近期鋼鐵交易情緒逐漸回暖，價格緩步上漲，新光鋼（2031）、高興昌等上市鋼廠認為，近期鋼價表現穩中帶堅，短線鋼價或將延續震盪反彈態勢。

法人指出，美國掀起全球關稅風暴，大多數國家積極與美國妥協洽商，只有大陸硬氣對槓，最後演變成中美兩強對陣相互課徵高關稅，這種現象導致鋼鐵市場產生微妙變化。

上市鋼廠主管以昨（15）日大陸鋼材市場表現為例，整體表現穩中偏強，建材價格普遍上漲，鋼筋與熱軋行情走高，隨著需求逐步回升及政策預期支撐，市場成交多有改善，量價關系接近平衡。

上市鋼廠主管表示，來自大陸鋼界的訊息顯示，在關稅議題上大陸與美國直球對決，在「不能輸」的前提下，市場預期大陸擴大內需的政策將一波波出手，其中以刺激消費為重磅工具，包括家電、汽車、生財設備舊換新，都可能加大力道，直接或間帶動用鋼需求。

這項前提下，結合對宏觀政策的期望值偏強，鋼鐵買家與賣家交易信心轉向積極熱絡，商家採購情緒回升，全天成交回暖，除了剛需外，甚至出現投機採購準備抄底訊號，引發市場討論。

上市鋼廠主管說，國際鋼市有正向的利基。美國熱軋鋼出廠行情持穩於每公噸1,000美元以上，歐洲鋼廠ArcelorMittal調漲熱軋每公噸20歐元（約22美元）。

鐵礦砂價格目前約每公噸95美元至100美元，煉焦煤價格則在175美元至185美元間震盪，大陸寶鋼5月平板類產品均以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤調漲每公噸3美元至5美元，亞洲鋼價維持平穩，後市值得密切關注，隨時積極應對。

業者指出，不論理論或實務，關稅戰沒贏家，都將影響經濟發展，但大陸體制與西方不同，加上有14億人口、世界第二大經濟體的規模，量體夠大能自成一格。

美國 鋼價 關稅

延伸閱讀

陸再出手反制 外媒曝：北京下令暫停波音飛機交付

陸國安教育日 推「金猴降妖特別篇」以白骨精喻間諜

關稅戰嚴防大陸商品洗產地 卓榮泰：台灣不能成為破口

要除籍證明？陸配二代在大陸就是「一張白紙」 鍾佳濱要求提解套

相關新聞

北極星竹南新廠 動土

北極星藥業-KY（6550）昨（15）日於竹南廠舉行新廠動土典禮，董事長暨執行長徐展平表示，這座生產GLP-1多胜肽原料...

百和興業首季EPS 0.52元

百和興業-KY（8404）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（15）日公布第1季自結合併損益，第1季稅後...

和大跨足半導體 有斬獲

和大跨足半導體，加速度。和大（1536）攜手旗下高鋒進軍CoWoS先進封裝檢測設備產業，第一台CoWoS先進封裝檢測原型...

三商壽第1季EPS 0.03元

三商美邦人壽昨（15）日公布第1季自結稅後純益1.9億元，年減93%，每股稅後純益（EPS）0.03元。該公司強調首季因...

大武山母憑子貴 營運補

大武山（6952）昨（15）日舉辦法說會，營運長魏毓恆表示，旗下子公司福記的路竹新廠於第2季開始營運，滿載時預期產能可望...

高力預計買回庫藏股千張 湯石照明500張

高力（8996）昨（15）日公告董事會決議買回庫藏股，預計自4月16日至6月13日止，將買回最多1,000張，買回區間訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。