高鐵董座鄭光遠將進中華電信董事會

中華電信（2412）今年股東會將全面改選董事，大股東交通部提出董事候選名單出爐，中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、Google台灣前董事總經理簡立峰續任交通部董事法人代表外，高鐵董事長鄭光遠成交通部法人代表，將進入中華電信董事會。

中華電信將於5月29日舉行股東常會，通過2024年營運報告，並且討論盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，將發出387.87億元現金股利，股東會也將全面舉行改選董事。

中華電信董事會有13位董事，包含八位一般董事及五名董事，大股東交通部董事候選名單出爐，包含簡志誠、林榮賜、交通部政務次長伍勝園、交通部交通產業發展及國際事務司司長陳其華、台灣高鐵董座鄭光遠、統一企業獨董簡立峰、國立澎湖科技大學資訊工程系教授蘇怡仁，勞工董事為中華電信企業工會理事長洪秀龍。