三商壽第1季EPS 0.03元

三商美邦人壽（2867）昨（15）日公布第1季自結稅後純益1.9億元，年減93%，每股稅後純益（EPS）0.03元。該公司強調首季因金融環境不確定及關稅議題影響，造成國內外股市及整體金融環境劇烈波動，惟仍獲利，總資產維持穩定成長，相較2024年底成長0.7%，達1.64兆元。

此外，三商壽強化接軌IFRS 17與ICS新制準備工作。昨公告發行今年度第一期有擔保累積次順位普通公司債，發行總額為14.4億元；發行期間10年；票面利率為固定年利率3.8%。主要為充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。

三商壽為接軌IFRS 17，持續推廣投資型及保障型商品。第1季新契約保費收入（FYP）100.5億元，較去年同期成長76%，其中投資型商品新契約保費收入占比達89%，提供業績穩定成長動能；投資型商品中CSM（合約服務邊際）較高的分期繳投資型商品第1季FYP亦較去年同期成長14%。另，初年度等價保費（FYPE）受到FYP大幅成長帶動下，年成長26%。

投資表現方面，第1季淨投資收益約108億元，實現穩定投資回報。受惠於新台幣對 美元貶值，加上外匯避險操作因避險利益率調整優化，外匯價格變動準備金較去年底增加30.5億，達153.3億元。

三商壽表示，已申請通過外匯價格變動準備金新制，將於4月實施，可望藉此厚實外匯準備金，提高外匯避險操作彈性，並降低未來避險成本及匯率波動風險。

不動產投資方面，除維持穩定出租率外，參與投資南港調車場開發案，預計第2季推出預售，該案將涵蓋商場、辦公與住宅等多元業態，配合南港區域持續發展利多，未來可望創造長期穩定收益。