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大武山母憑子貴 營運補

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大武山（6952）昨（15）日舉辦法說會，營運長魏毓恆表示，旗下子公司福記的路竹新廠於第2季開始營運，滿載時預期產能可望翻倍，法人估計，福記今年營收可望突破10億元，貢獻母公司營運。

大武山於3月取得福記51%股權，自4月1日起併入財務報表。魏毓恆表示，福記納入集團營運版圖後，新廠將於第2季開始營運，待新廠滿載後整體產能可達翻倍成長。法人表示，今年福記營收至少成長二至三成以上。

因應政府鼓勵生鮮雞蛋全面洗選，魏毓恆表示，將於彰化建設大型雞蛋洗選及加工廠，預計於2026年第2季開始運作。其中，每日洗選蛋量達100萬顆以上，滿產時將可以達到10％市占率，主要供應對象為福記和早餐店，未來也不排除擴大購併、建廠計畫。

營收占比方面，生鮮雞蛋達82%、液蛋達16%、蛋加工品達2%，主要客戶包含連鎖超商、量販店與餐飲業者，通路數逾15,000間。

魏毓恆表示，預估第2季隨天候回暖，生產效率回穩，上下游整併效益將逐步體現，可望帶動整體營運明顯提升。

股利政策方面，魏毓恆表示，因公司所處產業較為穩定，吸引的多是傾向長期投資的股東，因此未來將維持約七至八成的股利配發率，以高配息回饋投資人。

魏毓恆表示，未來將導入AI養殖技術，實現動物即時監控與量測，預計能減少80%的檢測時間，降低人工成本與勘錯率。

營收 雞蛋

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