百和興業首季EPS 0.52元

百和興業-KY（8404）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（15）日公布第1季自結合併損益，第1季稅後純益2.07億元、年增206.1%，每股純益0.52元，獲利為近七個季度以來高點。

百和興業3月合併營收7.82億元、年增24.9%，營收創34個月來新高，稅後純益1.18億元、年增73.5%，單月每股稅後純益0.3元。

百和興業母公司百和3月合併營收16.30億元，月增21.6%、年增17%；累計第1季合併營收達42.51億元、年增19.6%，創歷史同期新高。

法人預期，配合鞋廠第2季進入出貨旺季，百和集團訂單可望逐月增溫，上半年營收也將逐季成長。尤其，法人看好百和最大客戶Adidas的2024財年第4季初步財報優於預期。