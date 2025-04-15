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三商壽自結第1季EPS 0.03元 FYP達百億、年成長76%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

三商壽（2867）公布今年第1季財報自結稅後純益為1.9億元，每股盈餘0.03元。三商壽強調第1季因金融環境不確定及關稅議題影響，造成國內外股市及整體金融環境劇烈波動，惟第1季損益仍為獲利，總資產維持穩定成長，相較2024年底成長0.7%，已達1.64兆元。

三商美邦人壽為接軌IFRS 17，仍持續推廣投資型及保障型商品。該公司今年第1季新契約保費收入(FYP)為100.5億元，較去年同期大幅成長76%，其中投資型商品新契約保費收入占率達89%，提供公司業績穩定成長動能；而投資型商品中CSM較高的分期繳投資型商品第1季FYP亦較去年同期成長14%。另外第1季初年度等價保費(FYPE)受到FYP大幅成長帶動下，亦較去年同期成長26%。

投資表現方面，三商美邦人壽第1季淨投資收益約108億元，實現穩定的投資回報。受惠於新台幣兌美元貶值，加上外匯避險操作因避險利益率調整優化，外匯價格變動準備金存量較去年底增加30.5億，達153.3億。另該公司表示已申請通過外匯價格變動準備金新制，將於4月實施，可望藉此厚實外匯準備金，提高外匯避險操作的彈性，並降低未來避險成本及匯率波動風險。不動產投資方面，除維持穩定出租率外，該公司參與投資之南港調車場開發案，預計於第2季正式推出預售，該案基地將涵蓋商場、辦公與住宅等多元業態，配合南港區域持續發展利多，未來可望創造長期穩定收益。

三商美邦人壽強調，聚焦於財務穩健與數位轉型雙軌並進，積極優化資本結構與風險管理體系，強化接軌IFRS 17與ICS新制的準備工作。展望未來，面對國際政經局勢的不確定性與外匯市場波動，將持續強化資產配置效率，靈活調整投資策略，審慎因應利率與匯率變化對投資組合之影響，穩健掌握資本市場契機，為保戶創造長期價值。同時因應科技日新月異的進步，三商美邦人壽亦致力於導入AI智能化應用與數位工具，優化業務流程與顧客服務體驗並同步強化人才培育，邁向「最能創造價值的專業壽險公司」企業願景。

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