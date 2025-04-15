川普關稅震盪台股 三發地產買回3000張自家股票

三發地產（9946）15日公告，擬配發每股現金股利1.03元，以今日收盤價18.3元計算，現金殖利率約5.6％。另，同步公告，董事會決議，因川普對等關稅引發金融市場劇烈動盪，公司因緊急情事，特提案實施買回公司股份案。

三發地產指出，董事會決議買回公司股份，此次買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回數量3,000仟股，買回區間價格在15~25元，買回股份總金額上限約28.76億元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率0.92％。

三發地產2024年稅後純益3.75億元，年增322％，每股稅後純益1.15元，三發地產先前法說會指出，雖然近期房市買氣降溫，影響來客數，但房市逐漸回歸理性，且自住需求仍在，長期而言，房市發展將更健全。

三發地產指出，今年總銷97億元的高雄仁武區「三發首席大院案」將完工交屋，加上新成屋銷售，預期將帶來可觀的營收挹注。另外，總銷85億元的新北市新莊「副都心一小段18地號」案預計2028年第3季完工，總銷38億元的台南「三發DIAMOND ONE」預計2029年完工。其餘規劃中個案還有高雄前鎮區興邦段案，預估總銷60億元以及高雄市苓雅區五塊厝，預估總銷80億元。