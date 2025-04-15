外資看好加持 來億漲停亮燈、儒鴻大漲

台股15日盤中大漲超過300點，櫃買更走高上漲逾3%，呈現連四紅，各類股全紅，其中運動休閒股大漲約4%，紡織族群漲幅逾2%。美系外資指出，亞洲成衣與鞋類供應鏈最近股價修正幅度已充分反映風險，看好儒鴻（1476）、豐泰（9910）及來億-KY（6890），來億15日盤中漲停，儒鴻上漲逾6%，豐泰維持平盤。

美系外資表示，有些品牌雖然仍沒有明確計畫，但已與OEM廠溝通，願意自行吸收關稅（如果要課稅的話）。至於專精利基產品的OEM廠，因具備更少替代空間，可能分擔較低的關稅負擔，同時因毛利率也較高，因此較能減輕衝擊。

美系外資指出，考量到某些國家的關稅降低，且某些客戶願意吸收關稅，OEM廠的關稅稅率可能低於20%，對OEM廠獲利平均負面衝擊為18%，而相關台廠中，本周前兩日跌幅就已高達20%，跌幅超過大盤，也已充分反映關稅的可能衝擊。

來億指出，增加的關稅本來就是客戶支付，跟鞋廠無關，目前要看客戶的反應，而客戶尚未說明，未來是要全數轉嫁消費者或吸收部分。

不過，業者也不諱言，關稅大戰促使供應鏈生產成本增加，而品牌客戶也會將關稅成本轉嫁給消費者，這一連串的連動，都將影響終端市場的消費意願，以及品牌客戶的下單，對整體產業來說不是好事。