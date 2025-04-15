家登久留米廠動土 加大全球布局增供應韌性

晶圓材料保護和傳載大廠家登精密(3680)今(15)日於日本久留米市舉行子公司GUDENG株式會社久留米廠動土儀式，家登久留米廠位於久留米・廣川新產業園區內，計畫2026年底量產，未來將投入光罩傳載及晶圓傳載解決方案，服務所有海外客戶。

今日動土典禮由董事長邱銘乾主持，並有幸邀請到久留米市長、福岡縣商工部企業立地課長等長官一同共襄盛舉。

家登表示，伴隨客戶的全球佈局，半導體相關企業的需求不斷增長，家登為快速滿足客戶需求並打造出兼具彈性與效率的服務，其子公司GUDENG株式會社投資建造GUDENG株式會社久留米工廠。家登久留米廠複製臺灣主力廠關鍵技術，在地生產光罩系列、晶圓系列載具及提供相關載具清洗服務，未來不僅服務當地客戶，同步備援全球客戶需求，降低關鍵客戶斷料風險，提升服務速度。