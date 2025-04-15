快訊

MLB／就說了不用擔心！大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

川普研究豁免汽車、零組件關稅 八檔汽車股攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統川普14日表示，他正在研究豁免進口汽車和零組件關稅的可能性，以便讓各車廠有更多時間在美國建立生產基地。消息一出台股汽車族群群起大漲，早盤高達八檔亮燈漲停，包括堤維西（1522）、和大（1536）、耿鼎（1524）、麗清（3346）、大億（1521）、聯嘉（6288）、宏旭-KY（2243）、虎山（7736）都衝上漲停，東陽（1319）、帝寶（6605）、倉佑（1568）漲幅也有7~8%。

川普先前已對汽車加徵25%關稅，對零組件的關稅最遲將於5月3日生效。不過川普昨日表示，他有可能暫緩25％的進口汽車關稅，讓汽車製造業得以有時間轉移到美國製造。「車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」

消息一出汽車零組件相關類股紛紛大漲，堤維西、和大、耿鼎、麗清、大億、聯嘉、宏旭-KY、虎山都衝上漲停鎖死。不過成交量較大，有超過5,000張的僅有和大、耿鼎，其中漲停排隊買單最多的是耿鼎，達1萬多張。

耿鼎為AM鈑金業者，而鈑金為汽車碰撞件，由於北美與歐洲都因冬天風雪容易發生汽車碰撞，因此第4季與次年第1季為傳統旺季。耿鼎也同時受惠美國State farm保險公司將大量使用AM汽車外觀件提供換修。

耿鼎3月營收2.88億元，月增13.21%，年增11.31%，累計前三月營收7.52億元，年增4.28%。

和大、麗清則在9日以宣布要實施庫藏股，和大宣布預定買期間為2025年4月10日到6月9日，預定買回數量為1.5萬張，買回區間價格為40元到70元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回；麗清公告買回庫期間2025年4月10日到6月6日止，預定買回5,000張，買回區間價格20元到40元。

和大 美國

延伸閱讀

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

影／川普強賣天然氣？民團憂協和四接帶來國安風險

鞋業去年年終平均破11萬元 川普關稅風暴將摧毀台廠神話？

川普股災倒一片！最慘苦主虧800萬 網不信邪：沒賣都不算虧

相關新聞

青新拓展新領域 動能向上

醫療及事業廢棄物清運大廠青新-創（6951）受惠核心醫廢業務穩健、政府石綿瓦清除專案挹注，以及新事業的積極拓展，公司看好...

豐興廢鋼、鋼筋跌價

豐興（2015）昨（14）日開出新盤價，國內廢鋼每公噸下跌200元，加上4月12日跌300元，累計廢鋼近期降500元。

材料三大利多 迎漲價利基

美中關稅戰，材料迎三大利基。材料-KY（4763）昨（14）日表示，大陸中央政府大幅調高美國進口至中國的關稅，材料的競爭...

中鋼5月全面開平盤

面對美國關稅風暴，全球鋼鐵產業不確定性增高，中鋼（2002）昨（14）日開出5月盤價全面平盤，以穩定市場信心，並強調積極...

廣華、麗清逐步調整產地

美國關稅問題衝擊汽車零組件，為符合美墨加協定（USMCA）中原產地規則的零部件可獲暫時免徵關稅之條件，廣華（1338）、...

三能擴產 印尼新廠啟用

亞洲最大烘焙器具製造廠三能-KY（6671）昨（14）日宣布，位於印尼的新廠落成啟用。三能-KY執行長蕭凱峰表示，新廠將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。