川普研究豁免汽車、零組件關稅 八檔汽車股攻漲停

美國總統川普14日表示，他正在研究豁免進口汽車和零組件關稅的可能性，以便讓各車廠有更多時間在美國建立生產基地。消息一出台股汽車族群群起大漲，早盤高達八檔亮燈漲停，包括堤維西（1522）、和大（1536）、耿鼎（1524）、麗清（3346）、大億（1521）、聯嘉（6288）、宏旭-KY（2243）、虎山（7736）都衝上漲停，東陽（1319）、帝寶（6605）、倉佑（1568）漲幅也有7~8%。

川普先前已對汽車加徵25%關稅，對零組件的關稅最遲將於5月3日生效。不過川普昨日表示，他有可能暫緩25％的進口汽車關稅，讓汽車製造業得以有時間轉移到美國製造。「車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」

消息一出汽車零組件相關類股紛紛大漲，堤維西、和大、耿鼎、麗清、大億、聯嘉、宏旭-KY、虎山都衝上漲停鎖死。不過成交量較大，有超過5,000張的僅有和大、耿鼎，其中漲停排隊買單最多的是耿鼎，達1萬多張。

耿鼎為AM鈑金業者，而鈑金為汽車碰撞件，由於北美與歐洲都因冬天風雪容易發生汽車碰撞，因此第4季與次年第1季為傳統旺季。耿鼎也同時受惠美國State farm保險公司將大量使用AM汽車外觀件提供換修。

耿鼎3月營收2.88億元，月增13.21%，年增11.31%，累計前三月營收7.52億元，年增4.28%。

和大、麗清則在9日以宣布要實施庫藏股，和大宣布預定買期間為2025年4月10日到6月9日，預定買回數量為1.5萬張，買回區間價格為40元到70元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回；麗清公告買回庫期間2025年4月10日到6月6日止，預定買回5,000張，買回區間價格20元到40元。