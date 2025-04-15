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汽車零組件可望關稅被豁免 族群全面大漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

在川普釋出汽車零組件有望在這一波對等關稅中被豁免的訊息之後，汽車零組件全面大漲，和美國市場關係最深的包括和大（1536）、堤維西（1522）、麗清（3346）、虎山（7736）皆全面漲停，東陽（1319）也大漲逾8%。

雖然台灣汽車零組件在全球具有競爭力，也被認為如果美國課徵高額關稅，在市場優勢下影響相對較小。不過高關稅造成的高額成本，勢必使終端產品價格大漲，不利於最後銷售量，如果可以以備豁免，汽車零組件前景一片看好。

不過業者普遍仍然憂心忡忡，多家廠商包括和大、光隆- KY（8916）都擔心這項訊息仍然不確定，此外川普多變，誰也不能確定最後能不能真的被豁免目前仍然是高度關注中。

汽車零組件 美國 關稅

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