聽新聞
0:00 / 0:00
汽車零組件可望關稅被豁免 族群全面大漲
在川普釋出汽車零組件有望在這一波對等關稅中被豁免的訊息之後，汽車零組件全面大漲，和美國市場關係最深的包括和大（1536）、堤維西（1522）、麗清（3346）、虎山（7736）皆全面漲停，東陽（1319）也大漲逾8%。
雖然台灣汽車零組件在全球具有競爭力，也被認為如果美國課徵高額關稅，在市場優勢下影響相對較小。不過高關稅造成的高額成本，勢必使終端產品價格大漲，不利於最後銷售量，如果可以以備豁免，汽車零組件前景一片看好。
不過業者普遍仍然憂心忡忡，多家廠商包括和大、光隆- KY（8916）都擔心這項訊息仍然不確定，此外川普多變，誰也不能確定最後能不能真的被豁免目前仍然是高度關注中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言